"Иноагентом" объявлен бывший премьер России Михаил Касьянов

Касьянов, как утверждается в релизе Минюста, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

«Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации», – перечислил основания для включения в реестр Минюст.

Также ведомство отметило, что Касьянов живет за пределами России.

65-летний Касьянов уехал из России вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. С 2000-го по 2004 год во время первого президентского срока Владимира Путина он возглавлял правительство России.