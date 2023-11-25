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"Иноагентом" объявлен бывший премьер России Михаил Касьянов

BBC News Русская служба
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BBC
Касьянов возглавлял правительство во время первого президентского срока Путина
Касьянов возглавлял правительство во время первого президентского срока Путина Фото: BBC

Минюст России добавил в список «иноагентов» политика, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, а также еще троих человек.

Касьянов, как утверждается в релизе Минюста, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

«Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации», – перечислил основания для включения в реестр Минюст.

Также ведомство отметило, что Касьянов живет за пределами России.

65-летний Касьянов уехал из России вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. С 2000-го по 2004 год во время первого президентского срока Владимира Путина он возглавлял правительство России.

После отставки с поста премьера Касьянов ушел в оппозицию, занимал пост председателя политической партии «Партия народной свободы» (Парнас) с сентября 2010 года до ее ликвидации в мае 2023 года.

Помимо Касьянова в реестр «иноагентов» включены историк, исследователь в Russian Independent Media Archive Илья Венявкин, журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин, журналист дагестанского издания «Новое дело» Идрис Юсупов и Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ» (юридическое лицо «Команды против пыток»).

Также из реестра – в связи с ликвидацией – исключили общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

В прошлую пятницу Минюст добавил в реестр «иноагентов» пять человек, в том числе актрису Яну Троянову, журналиста и бывшего главреда передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера и координатора проекта «Идите лесом» Григория Свердлина.

Также в список попали издание The Moscow Times, ООО «Команда против пыток» и VPN-сервис hidemy.network Ltd.

Неделей ранее список «иноагентов» пополнили журналист Сергей Колдобский, историк Алексей Малов, а также издание об экологии «Кедр.медиа» и студенческий проект «Гроза».

3 ноября в реестр внесли журналиста-расследователя Андрея Солдатова, ведущую YouTube-канала «Живой гвоздь» Марию Снеговую, а также юриста и бывшего следователя Кирилла Качура.

13 октября Минюст объявил «иноагентами» сразу 12 человек. Среди них – правозащитница Ольга Романова, журналистка Елена Малаховская и военный пенсионер Виталий Вотановский, получивший известность после того, как нашел в Краснодарском крае кладбище «ЧВК Вагнера».

BBC
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