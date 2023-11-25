Политик: РФ предлагала закончить войну, если Украина откажется от вступления в НАТО

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем - как Финляндия когда-то - нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот", - сказал он.

На вопрос, почему представители Украины не приняли это предложение, Арахамия сказал, что для этого пришлось бы менять Конституцию, в которой прописано, что Украина собирается стать членом НАТО. Кроме того, политик заявил, что украинские власти не доверяли россиянам.

"Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные - потому что они зашли, на самом деле, неподготовленные к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать", - объяснил он.

Украина и РФ вели мирные переговоры в начале полномасштабной войны. Несколько раундов переговоров прошли в Беларуси и Турции. Когда российские войска отступили от Киева, переговоры были заморожены.

Сейчас Украина отказывается от переговоров с Россией до тех пор, пока российские войска полностью не покинут территорию Украины, включая Крым. Кремль также дистанцировался от идеи мирных переговоров после заявления Германии и других западных стран о поставках боевых танков Украине.