Видео ⟩ Убийство предпринимателя Любки: жена предполагаемого стрелка винит себя

Как ранее звучало в СМИ, конфликт 17 ноября начался из-за парковки. Правда, не между Андрисом Любкой и Игорем Хаитом на парковке у магазина K Senukai, а между умершим и супругой его предполагаемого убийцы совсем в другом месте.

Алена Хаит утверждает, что в тот день хотела отправиться на своем автомобиле по бытовым делам, а выехать со стоянки возле своего места работы ей помешал белый микроавтобус. Заметила, что над сложившейся ситуацией смеются двое мужчин. Это ее разозлило, и она открыла дверь. Между Аленой Хаит и Андрисом Любкой произошла ссора.

Во время этого Алена вышла, чтобы сфотографировать авто. Никого из мужчин она не узнала, но теперь утверждает, один из них - Андрис Любка.