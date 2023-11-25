Видео ⟩ Убийство предпринимателя Любки: жена предполагаемого стрелка винит себя

На земле лежит предприниматель, депутат Лудзенской краевой думы Андрис Любка. Внезапное, совершенное в публичном месте средь бела дня убийство в Резекне оставило много безответных вопросов. Свою версию произошедшего в интервью Латвийскому телевидению (LTV) раскрыла супруга Игоря Хаита Алена.
Как ранее звучало в СМИ, конфликт 17 ноября начался из-за парковки. Правда, не между Андрисом Любкой и Игорем Хаитом на парковке у магазина K Senukai, а между умершим и супругой его предполагаемого убийцы совсем в другом месте.
Алена Хаит утверждает, что в тот день хотела отправиться на своем автомобиле по бытовым делам, а выехать со стоянки возле своего места работы ей помешал белый микроавтобус. Заметила, что над сложившейся ситуацией смеются двое мужчин. Это ее разозлило, и она открыла дверь. Между Аленой Хаит и Андрисом Любкой произошла ссора.
Во время этого Алена вышла, чтобы сфотографировать авто. Никого из мужчин она не узнала, но теперь утверждает, один из них - Андрис Любка.
"Он был такой агрессивный. Он подошел ко мне и: "Ты, русская шлюха, твое место в 100 километрах от Пскова". Я смотрю на него, а он все ближе и ближе приближается ко мне. У меня уровень глаз ему по грудь, он стоял напротив меня и говорит: "Я бы этих русских жег и жег!" С такой злостью".
Алена пообещала обратиться в полицию и села в свой автомобиль. Расплакавшись, позвонила супругу - Игорю Хаиту - и пересказала случившееся.
"Он просто спросил меня: а номер машины хотя бы сфотографировала? Твои слезы уже надоели, что ты плачешь. Сейчас приеду", - добавляет Алена.
Алена Хаит во всем винит себя: "Если бы я не позвонила и не пожаловалась, этой трагедии не случилось бы. Но последовало нечто гораздо более серьезное, чем оскорбление в мой адрес, которое могло спровоцировать, если считать, что он это сделал".
Алена Хаит утверждает, что после убийства получала угрозы, но кто их высказывал, не раскрывает. Обо всем вышеупомянутом рассказала и Госполиции.
Меру пресечения, примененную к Игорю Хаиту, заключение под стражу его адвокат намерен обжаловать. По информации Латвийского телевидения, орудие убийства до сих пор не найдено, но материала для баллистической экспертизы хватает. У Игоря Хаита не было разрешения на владение оружием.
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