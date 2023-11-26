Россия выкрала из Украины зерна на сумму $1 млрд

"Оккупанты подготовили технические средства для кражи и вывоза с оккупированных территорий 12 тысяч тонн зерна ежедневно. Им это удалось лишь частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступить", - цитирует украинского премьер-министра украинское государственное информационное агентство "Укринформ".

"Разграбление Россией Украины продолжается даже сейчас", - сказал Шмыгаль.

По его словам, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составит 79 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее Шмыгаль заявил, что для внутренних нужд Украины в этом году будет достаточно 25% урожая зерна, а остальная часть, скорее всего, будет экспортирована.