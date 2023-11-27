Передача: Предрассудки Запада могут помешать балтийским политикам занять пост генсека НАТО

"Было бы неплохо, если бы генеральный секретарь НАТО был настоящим знатоком России. Особенно с учетом 30-летних неудач НАТО в переговорах с Россией. [...] Однако в НАТО действует не принцип необходимости и рациональности, а принцип политического примирения и баланса экономических и дипломатических соглашений. К сожалению, на данный момент похоже, что этот баланс складывается в пользу стран "старого Запада", а не интересных кандидатов с Востока", - говорит Эдвард Лукас, старший эксперт Центра анализа европейской политики.

Эксперты не решаются судить, у кого из кандидатов - Каллас или Кариньша - больше шансов, поскольку у обоих есть свои плюсы и минусы. Однако большинство говорят, что самая большая проблема - это именно государственная принадлежность.

Лукас подчеркивает, что Запад по-прежнему относится к странам Балтии с подозрением.

С одной стороны, физическая близость к России может быть преимуществом, поскольку предполагает более глубокое понимание ее политики. В то же время это помеха, поскольку существует мнение, что политик из любой страны Балтии может иметь личную неприязнь к России, что еще больше осложнит отношения НАТО с ней.