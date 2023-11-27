В субботу в Старой Риге откроется рождественская ярмарка

Официальное открытие ярмарки состоится 3 декабря в 17:00, когда на площади будет зажжена рождественская елка.

Ярмарка на Домской площади будет работать до 8 января.

Рождественская ярмарка в Старой Риге с понедельника по четверг будет работать с 11:00 до 21:00, а по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00.

По воскресеньям рождественская ярмарка будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

В рождественский сочельник, 24 декабря, ярмарка будет открыта с 10:00 до 18:00, 25 и 26 декабря - с 10:00 до 20:00.

31 декабря рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с 10:00 до 2:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00.

Рождественская ярмарка в Старой Риге в этом году состоится уже в 23-й раз.