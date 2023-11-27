Стакис стал внештатным советником министра обороны Спрудса

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис стал внештатным советником министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").
“Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība”, to bieži atkārto zemessargs, ar kuru man ir gods būt vienā vienībā. Un viņam taisnība!— Mārtiņš Staķis (@MStakis) November 27, 2023
No šodienas esmu pievienojies Aizsardzības ministra @AndrisSpruds komandai kā ārštata padomnieks. Ticu, ka mana pieredze zemessardzē, ministrijā… pic.twitter.com/7s8fvKAf4K
Государственная оборона - наша общая ответственность. Это часто повторяет один из земессаргов отряда, в котором я состою. И он прав", - написал Стакис в этой связи с твиттере.
Он убежден, что его опыт в Земессардзе, на работе в госуправлении и столичной думе будет полезен для достижения общей цели - защиты Латвии.
Стакис подчеркнул, что внештатный советник выполняет свои обязанности без вознаграждения.
Как сообщалось, в июле этого года из-за разногласий между партнерами по коалиции в столичной думе "Прогрессивными" и "Новым Единством" Стакис подал в отставку с поста мэра, объяснив это тем, что не может больше нести ответственность за решения думы.
После длительных переговоров была сформирована новая коалиция без участия "Прогрессивных", а мэром Риги был избран представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис, который также является земессаргом.
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