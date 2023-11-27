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Стакис стал внештатным советником министра обороны Спрудса

rus.tvnet.lv/LETA
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Мартиньш Стакис
Мартиньш Стакис Фото: Ieva Leiniša / LETA

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис стал внештатным советником министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").

Государственная оборона - наша общая ответственность. Это часто повторяет один из земессаргов отряда, в котором я состою. И он прав", - написал Стакис в этой связи с твиттере.

Он убежден, что его опыт в Земессардзе, на работе в госуправлении и столичной думе будет полезен для достижения общей цели - защиты Латвии.

Стакис подчеркнул, что внештатный советник выполняет свои обязанности без вознаграждения.

Как сообщалось, в июле этого года из-за разногласий между партнерами по коалиции в столичной думе "Прогрессивными" и "Новым Единством" Стакис подал в отставку с поста мэра, объяснив это тем, что не может больше нести ответственность за решения думы.

После длительных переговоров была сформирована новая коалиция без участия "Прогрессивных", а мэром Риги был избран представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис, который также является земессаргом.

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