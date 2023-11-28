ЦАХАЛ: Еще 11 заложников прибыли в Израиль

По данным МИД Катара, среди 11 заложников, которых освободили боевики ХАМАС, есть люди с двойным гражданством - Израиля, а также Франции, Германии и Аргентины.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении в страну еще 11 заложников, похищенных боевиками ХАМАС при нападении 7 октября. По ее данным, освобожденные - девять детей и подростков и две женщины, самые юные среди них - трехлетние близнецы - сначала пройдут медицинский осмотр, позже они встретятся со своими семьями. Как сообщила в соцсети Х глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), среди освобожденных заложников – два подростка с немецким гражданством.
По данным министерства иностранных дел Катара, освобожденные из плена ХАМАС израильтяне имеют двойное гражданство. Среди них трое граждан Франции, двое граждан Германии и шестеро граждан Аргентины. Заложники были переданы Красному Кресту, написал в Х официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед. В ответ из израильских тюрем были выпущены 33 палестинских заключенных - 30 несовершеннолетних и трое женщин.
In implementation of the commitments of the fourth day of the humanitarian truce agreement, 33 Palestinian civilians will be released today in exchange for the release of 11 Israeli detainees from Gaza.— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023
Перемирие в Газе продлено на два дня
Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в секторе Газа еще на два дня, сообщил МИД Катара вечером 27 ноября, всего за несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения.
Информацию о продлении сделки подтвердили представители ХАМАС. В заявлении группировки говорится, что достичь соглашения о перемирии на тех же условиях, что и прежде, удалось благодаря "посреднической роли Катара и Египта". Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.