ЦАХАЛ: Еще 11 заложников прибыли в Израиль

Перемирие в Газе продлено на два дня

Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в секторе Газа еще на два дня, сообщил МИД Катара вечером 27 ноября, всего за несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения.

Информацию о продлении сделки подтвердили представители ХАМАС. В заявлении группировки говорится, что достичь соглашения о перемирии на тех же условиях, что и прежде, удалось благодаря "посреднической роли Катара и Египта". Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.