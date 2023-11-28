Жена главы украинской разведки попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами

Жена главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна была госпитализирована после отравления тяжелыми металлами, сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
У самого Буданова отравления не выявлено, заявили в украинских спецслужбах.
Первым об отравлении жены Буданова сообщил Telegram-канал "Бабель" со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. По словам источника, отравление произошло некоторое время назад. "Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей", - сказал источник. То, что жена Буданова действительно была отравлена, подтвердил и источник издания Kyiv Independent в спецслужбе.
Источник в ГУР рассказал "Бабелю", что вещества в организме Будановой, "не используются в быту и военном деле". "Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления", - добавил собеседник.
Источники "Украинской правды" утверждают, что Марианну Буданову "скорее всего отравили через еду". "Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление", - сообщили они. По их словам, отравление также обнаружили еще у нескольких сотрудников ГУР. "Жена Буданова небольшая с маленьким весом, поэтому у нее отравление проявилось быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - рассказали сотрудники.
Правоохранительные органы Украины проводят расследование касательно вероятной попытки убийства Будановой, пишет "РБК-Украина". Бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк предположил, что жену Буданова могли отравить спецслужбы РФ. Эта версия пока не подтверждена.
Кирилл Буданов ранее сообщал, что они с женой в целях безопасности проживают в его офисе. Он не уточнил, работает ли его жена в разведке. Известно, что Марианна Буданова участвовала в первом украинско-российском обмене пленными.
Летом 2023 года в ГУР заявляли, что Буданов пережил уже более десятка покушений на себя. Тогда же российская пропаганда заявила о его ранении и гибели.
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