Жена главы украинской разведки попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами

У самого Буданова отравления не выявлено, заявили в украинских спецслужбах.

Первым об отравлении жены Буданова сообщил Telegram-канал "Бабель" со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. По словам источника, отравление произошло некоторое время назад. "Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей", - сказал источник. То, что жена Буданова действительно была отравлена, подтвердил и источник издания Kyiv Independent в спецслужбе.

Источник в ГУР рассказал "Бабелю", что вещества в организме Будановой, "не используются в быту и военном деле". "Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления", - добавил собеседник.