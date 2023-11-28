Блокада границы с Украиной: чего добиваются польские перевозчики

Между тем для всех остальных фур действует правило, по которому через границу пропускают только три машины в час. Чтобы проверить груз украинцев, польские перевозчики просят показать им сопроводительные документы.

Нарушения и коррупция

"Я уже видел прицепы с роскошными автомобилями, которые были официально зарегистрированы как военная помощь и поэтому их пропускали без очереди", - говорит один из протестующих, который не захотел указывать свое имя. О подобных случаях писали и польские СМИ.

"На украинской стороне границы процветает коррупция. За взятку в 600 евро границу можно пересечь без проблем. В то же время некоторые таможенные службы "специализируются" на регистрации коммерческих товаров как колонн с гуманитарной или военной помощью", - возмущаются польские предприниматели в интервью DW.

Гнев украинских водителей

Украинские водители тоже взвинчены. После начала блокады и они попытались перекрыть въезд в Украину для польских фур. Теперь пограничный переход охраняют вооруженные польские полицейские.

"Поляки мстят нам за то, что им тоже приходится ждать на украинской стороне, но мы, водители, в этом не виноваты. Неправда, что мы отнимаем у них работу. В конце концов, у них есть весь европейский рынок", - говорит разгневанный водитель из города Ковеля Волынской области Украины.