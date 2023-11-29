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Фонд дочки Путина стал совладельцем крупнейшего производителя дронов

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Екатерина Тихонова, дочь президента России Владимира Путина.
Екатерина Тихонова, дочь президента России Владимира Путина. Фото: Reuters / Scanpix

Российский фонд "Национальное интеллектуальное развитие", более известный как "Иннопрактика", приобрел часть акций компании "Геоскан", крупнейшего завода по производству беспилотных летательных аппаратов в России. Этот фонд возглавляет Екатерина Тихонова, дочь президента России Владимира Путина.

По данным The Moscow Times, "Геоскан" производит гражданские дроны и предоставляет программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных. 

Интересно, что в июле 2023 года Украина ввела санкции против этой компании, поскольку ее производство интегрировано в цепочку производства товаров двойного назначения и/или военного назначения.

Поводом для введения санкций стало заявление главы правительства Башкирии Андрея Назарова о том, что "Геоскан-Уфа" начнет производить производить беспилотники для войны России против Украины.

До июля 2022 года "Геоскан-Уфа" входила в группу "Геоскан", но позже 40% акций были проданы Венеру Мирзаянову - гендиректору компании "Урал-Трейдинг", которая уже владела остальными 60% акций.

"Урал-Трейдинг" принадлежит малоизвестному бизнесмену, 67-летнему Халиту Зарипову.

Компания занимается широким спектром деятельности - начиная от оценки недвижимости, заканчивая продажей пива и мяса. До июля 2022 года производство беспилотных летательных аппаратов не входило в профиль компании.

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