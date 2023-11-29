Когда посещение туалета доставляет мучения: как бороться с запором?

«В большинстве случаев запор является предотвратимым симптомом, особенно если найти решение без неоправданной задержки. Помимо изменения повседневных привычек, слабительные средства можно использовать в качестве средства, способствующего опорожнению кишечника. Если причиной запора стал дисбаланс микрофлоры, пробиотики помогают восстановить нормальное функционирование кишечного тракта. Лактобактерии будут более целесообразными в случае усиленного запора. Также могут помочь препараты с дополнительной клетчаткой, например, отруби или льняное семя, а также применение магния. В кратковременных и легких случаях запора от геморроя могут помочь мази или свечи, которые можно вводить в прямую кишку перед сном. Однако если запор длится дольше или появляются кровотечение, боль, зуд, пальпируемые образования в области заднего прохода, характерные для геморроя, следует обратиться к врачу для более углубленного обследования, а также убедиться, что симптомы не указывают на другое заболевание, и, что особенно важно, если у родственников первой линии был рак толстой кишки", – подчеркивает Алина Флейшмане.