Когда посещение туалета доставляет мучения: как бороться с запором?

Затруднение дефекации, или запор, – деликатная проблема, о которой обычно не говорят вслух несмотря на то, что она затрагивала практически каждого из нас в течение жизни. В чем заключается профилактика запора и как можно уменьшить его симптомы, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
«Хотя в большинстве случаев запор носит временный и преходящий характер, я призываю вас не пренебрегать им, если эта проблема повторяется регулярно. Запор, особенно если он становится хроническим, может привести ко многим другим проблемам со здоровьем, включая разрывы или выпадения слизистой оболочки прямой кишки, а также геморрой, который со временем может потребовать более серьезного лечения и даже хирургического вмешательства. Запор может быть вызван стрессом, приемом некоторых лекарств, беременностью, гормональными изменениями, метаболическими, эндокринными и другими заболеваниями, однако наиболее распространенной причиной запора является недостаток клетчатки в рационе, недостаточное потребление жидкости и слишком малая физическая активность. Поэтому корректировка питания и образа жизни должна быть первым шагом в борьбе с запорами», – поясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Хотя обычная частота облегчения у каждого человека может быть индивидуальной, о запоре можно говорить, когда дефекация происходит редко (менее трех раз в неделю) и вызывает дискомфорт (недостаточное или затрудненное опорожнение кишечника, боли, появляется чувство давления, травмирование слизистой оболочки, кровотечение).
«В большинстве случаев запор является предотвратимым симптомом, особенно если найти решение без неоправданной задержки. Помимо изменения повседневных привычек, слабительные средства можно использовать в качестве средства, способствующего опорожнению кишечника. Если причиной запора стал дисбаланс микрофлоры, пробиотики помогают восстановить нормальное функционирование кишечного тракта. Лактобактерии будут более целесообразными в случае усиленного запора. Также могут помочь препараты с дополнительной клетчаткой, например, отруби или льняное семя, а также применение магния. В кратковременных и легких случаях запора от геморроя могут помочь мази или свечи, которые можно вводить в прямую кишку перед сном. Однако если запор длится дольше или появляются кровотечение, боль, зуд, пальпируемые образования в области заднего прохода, характерные для геморроя, следует обратиться к врачу для более углубленного обследования, а также убедиться, что симптомы не указывают на другое заболевание, и, что особенно важно, если у родственников первой линии был рак толстой кишки", – подчеркивает Алина Флейшмане.
Как избежать риска запоров?
Больше клетчатки
Клетчатка или балластные вещества содержится только в продуктах растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, зерновые, орехи и семена. Клетчатка не расщепляется и не усваивается организмом, однако очень важна для здоровья, поскольку способствует обмену веществ, дает чувство насыщения, обеспечивает работу пищеварительной системы, благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает усвоение поступивших питательных веществ и способствуют размножению полезных бактерий, тем самым укрепляя общий иммунитет организма. Клетчатка помогает проглоченной пище продвигаться по пищеварительному тракту, увеличивает массу выделяемого объема и в то же время смягчает его,
Больше жидкости
Даже в холодное время года, когда рука уже не тянется естественным путем к бутылке с водой, следует помнить, что в день необходимо выпивать примерно 1,5-2 литра воды. Потребление жидкости не только предотвращает обезвоживание, помогает вывести излишки из организма, но и способствует улучшению дефекации. С другой стороны, кофе действует индивидуально на каждого человека – у одних он способствует запорам, а у других – наоборот – делает стул более жидким.
Занимайтесь физической активностью
Регулярные физические нагрузки также благотворно влияют на процессы пищеварения – улучшаются кровообращение и работа лимфатической системы, снабжение организма кислородом, а также обмен веществ, процессы пищеварения и деятельность кишечника. Даже сразу после еды умеренные движения, например прогулка, принесут только пользу, так как движение массирует стенки кишечника, тем самым способствуя движению пищевой массы.
Не стесняйтесь и не сдерживайтесь
Не игнорируйте позывы к дефекации или сигналы организма о необходимости посещения туалета. Частая задержка дефекации может привести к проблемам в будущем, например, к тому, что внутренний сфинктер прямой кишки не расслабляется, когда это необходимо. Подавление естественных потребностей может иметь бытовые причины (например, отсутствие удобств), однако в случае запора необходимо учитывать и психологический аспект – чем сложнее становится опорожнение кишечника, тем сильнее желание отложить посещение туалета. как можно дольше, что, в свою очередь, еще больше ухудшает ситуацию.
В туалет без спешки
Во время ежедневной пробежки не забывайте уделять время неторопливому походу в туалет. Кроме того, умеренный массаж живота круговыми движениями может помочь механически сдвинуть кишечный тракт. Кроме того, поскольку природа задумала приседать, существует простой метод облегчить дефекацию сидя на унитазе – поставьте ноги на возвышение высотой не менее 20 сантиметров, например скамейку, и немного наклонитесь вперед. Эта поза имеет вполне рациональное объяснение – она расслабляет мышцы и распрямляет место перехода толстой кишки в прямую кишку, тем самым облегчая опорожнение кишечного тракта.