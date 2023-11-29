Рижская дума обратится в суд, чтобы взыскать убытки по проекту ревитализации района Сканстес

Рижское самоуправление обратится в суд, чтобы взыскать убытки по проекту ревитализации микрорайона Сканстес, сообщил в среду, 29 ноября, на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
Иск связан с тем, что при реализации проекта было проведено некачественное исследованин, что привело к его удорожанию.
Кирсис пока не сообщил, против кого именно самоуправление подаст иск и на какую сумму.
По словам мэра, дума планирует принять решение о дополнительном финансировании проекта, так как необходимо избежать риска потери европейских средств. Если проект не будет реализован, более 6 млн евро придется вернуть, а то, что уже сделано, постепенно придет в упадок, и микрорайон останется в запустении.
Дума намерена выделить на проект дополнительно 9,3 млн евро, и после нескольких удорожаний его стоимость вырастет почти до 21,5 млн евро с первоначально запланированных 10 млн.
Проблемы в проекте связаны с некачественным грунтом. Цель проекта - оживить ранее деградировавшую территорию и создать широкодоступное и многофункциональное общественное открытое пространство с парком, прудами и каналами.
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