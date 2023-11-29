Ринкевич: приглашение Лаврова на заседание ОБСЕ - это удар по репутации

28 ноября Украина объявила, что бойкотирует встречу министров ОБСЕ в столице Македонии Скопье, поскольку на нее приглашен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что планирует принять в ней участие. Министры иностранных дел трех стран Балтии также будут бойкотировать встречу на этой неделе, если на ней будет присутствовать Лавров.

По мнению Ринкевича, своим решением не участвовать в заседании ОБСЕ министры иностранных дел Украины и стран Балтии послали правильный сигнал самой ОБСЕ и международному сообществу: министр государства-агрессора, которое игнорирует и в значительной степени попирает все принципы ОБСЕ, не может находиться за одним столом с министрами других стран.

Президент пояснил, что приглашать или не приглашать министра на встречу - это совместное решение страны-председателя и исполнительных органов ОБСЕ. В прошлом году в ОБСЕ председательствовала Польша, и было решено не приглашать на встречу министра страны-агрессора. По мнению Ринкевича, это был правильный шаг. Он также призвал учитывать контекст в данной ситуации, а именно то, что Россия и Беларусь использовали свое право вето, чтобы не допустить Эстонию к председательству в ОБСЕ в следующем году. Государства-участники ОБСЕ согласились с тем, что следующим председателем будет Мальта.