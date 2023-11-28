Главы МИД стран Балтии не будут участвовать в заседании ОБСЕ из-за Лаврова

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, место Лаврова - перед спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ. "В течение последних двух лет мы видели, как член ОБСЕ Россия продолжает осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей, - заявил Цахна на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. - Агрессия России против своего независимого и мирного соседа Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее основополагающие ценности".