Трое подростков угнали машину в Риге. После побега от полиции все закончилось аварией

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело и несколько производств об административных правонарушениях. Один из подозреваемых - шестнадцатилетний подросток - в качестве меры пресечения заключен под стражу.

24 ноября 2023 года в полицию поступила информация о краже каршерингового автомобиля в Дарзциемсе. Воры разбили окна транспортного средства.

Сотрудничая с фирмой по прокату автомобилей, Госполиция установила, что машина находится в Видземе и движется в сторону Руйиены. Полиция начала преследование угнанного автомобиля, однако водитель не подчинился требованию остановить машину.

Началась погоня, но еще до пересечения границы автомобиль попал в аварию в Вилпулской волости Валмиерского края. Сотрудники полиции Видземского региона и Риги задержали людей, находившихся в автомобиле. Установлено, что к угону автомобиля причастны двое 16-летних и один пятнадцатилетний подросток. Все они ранее уже попадали в поле зрения полиции за преступления против собственности.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, в отношении водителя автомобиля возбуждено несколько административных дел за нарушение правил дорожного движения.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.