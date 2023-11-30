Михаил Подоляк в комментарии Би-би-си однако подчеркнул, что политического процесса «сегодня в стране нет», как нет и военных, думающих о политике, а не о войне.

«Приоритет для всех — исключительно война и военные потребности страны», — заявил он.

По его словам, постоянные разговоры о «мифическом конфликте» призваны создать у разных аудиторий (внутренних или внешних) впечатление, что в стране нет единства, показать партнерам, что Украине не нужно помогать, а также «существенно увеличить депрессивные настроения».

«Какой [может быть] конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках», — добавил он.

Кому это выгодно

Economist со ссылкой на данные украинской разведки пишет, что Россия активно пытается извлечь выгоду из внутриполитической напряженности в Украине. Кампании, направленные на разные группы населения, призваны укрепить поддержку России, подорвать доверие к Западу, а также усилить недовольство в Украине.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Украины сказал изданию, что российская пропаганда начала набирать популярность, потому что у нее появилось достаточно материала для работы. В Украине проблемы с коррупцией, руководство зачастую неэффективно, есть проблемы с переводом экономики на военные рельсы, напомнил собеседник издания.

Однако только Россия выиграет, если Зеленского сместят, опасается он: «Некоторые наши политики недостаточно обеспокоены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут бросить вызов власти, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь последствий».

Фото: BBC

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