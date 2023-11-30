В каких случаях следует применять комплексные витамины? Фармацевт объясняет

«Комплексные витамины рекомендуется применять в тех случаях, когда снижен иммунитет или не используются в рационе отдельные продукты, являющиеся важным источником витаминов, например, мясо, молоко или зерновые продукты. Также дополнительная доза витаминов необходима женщинам, ожидающим ребенка, причем начинать прием дополнительных витаминов рекомендуется уже тогда, когда беременность еще планируется. Комплексные витамины будут полезны и пожилым людям, у которых из-за различных проблем со здоровьем часто наблюдается плохое усвоение витаминов или их недостаток в рационе. Следует отметить, что на усвоение витаминов в организме влияют заболевания пищеварительной системы, чрезмерное употребление алкоголя, а также некоторые лекарства, например диуретики или препараты для лечения заболеваний пищеварительной системы. В аптеке доступны различные комплексные витамины, в том числе комбинации определенных витаминов. Врач или фармацевт поможет выбрать наиболее подходящий тип поливитаминов с учетом возраста, состояния здоровья и потребностей пациента. Комплексные витамины следует применять в умеренных количествах, не следует их передозировать, а применение пищевых добавок должно быть обоснованным и целенаправленным. Следует поправить, что этот вид витаминов ни в коем случае не заменяет сбалансированное питание – помимо комплексных витаминов следует следить за тем, чтобы в меню было достаточно овощей и фруктов, зерновых продуктов, полезных жиров, источников белка и других ценных продуктов", – указывает фармацевт.