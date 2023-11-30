LVC: Утром в четверг снег осложняет движение по всей стране

Снег и обледенение на большей части территории Латвии осложняют движение по главным и региональным автодорогам страны. Заснеженные участки чистят и посыпают противоскользящими материалами.

В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 132 единицы техники зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs. На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии.

LVC напоминает, что во время снега покров образуется повторно, поэтому жителей призывают запланировать дополнительное время в пути.

Кроме того, LVC отмечает, что важно выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и соблюдать большую дистанцию перед движущимися впереди транспортными средствами.

Работы по уборке дорог проводятся в приоритетном порядке, начиная с основных дорог, затем региональных и местных. Цель - максимально улучшить условия движения, однако предотвратить зиму невозможно, указывают в LVC.