PMLP соберет информацию о гражданах РФ, которые должны покинуть Латвию

Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, которые не прошли проверку знаний госязыка по уважительным причинам, могут подать заявку на вид на жительство сроком до двух лет.

Поправки к закону также предусматривают, что те граждане России, которые безуспешно проходили проверку госязыка или у которых 2 сентября этого года утратил силу постоянный вид на жительство, так как они не проходили проверку на знание латышского языка, вправе подать заявку на разрешение на пребывание в Латвии, обязавшись в срок его действия освоить государственный язык и успешно пройти проверку.

Разрешение на пребывание в Латвии на срок до двух лет человек может запросить, если ранее подавал заявку на проверку знаний госязыка, но не прошел ее и подал заявку на повторную проверку, или же не проходил ее по уважительным причинам.

Заявку на получение разрешения на пребывание в Латвии следует подать не позднее чем до 30 марта 2024 года.

Кроме того, поправки предусматривают, что заявку на получение нового вида на жительство может подать лицо, успешно выдержавшее проверку по госязыку, однако не сумевшее получить статус постоянного жителя ЕС по причине длительного отсутствия или недостаточных финансовых средств.

До начала сентября соответствующие документы в PMLP не подал 3541 гражданин России, в связи с чем они должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.