PMLP соберет информацию о гражданах РФ, которые должны покинуть Латвию

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в течение двух недель планирует собрать информацию о гражданах России, которые подали необходимые документы для получения какого-либо вида на жительство в Латвии и тех, кто этого не сделал и, соответственно, должен покинуть страну, сообщили в управлении.
Закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Чтобы продолжать проживать в Латвии, они должны были подать заявку на статус постоянного жителя Евросоюза (ЕС), а для его получения в PMLP следовало подать подтверждение о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов.
В последний момент перед вступлением норм в силу политики решили внести поправки в закон об иммиграции, предусматривающие для проживающих в Латвии граждан России еще два года, в течение которых они могут пройти проверку на знание латышского языка. Несмотря на эти изменения, с сентября проживающие в Латвии граждане России должны были оформить хотя бы временный вид на жительство.
PMLP отмечает, что граждане России, которые до сентября не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или заявок на повторную проверку по госязыку, сегодня еще имеют возможность подать документы для получения вида на жительство. Если граждане России не предоставят PMLP документы для продолжения законного пребывания в стране, им придется покинуть Латвии.
Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, которые не прошли проверку знаний госязыка по уважительным причинам, могут подать заявку на вид на жительство сроком до двух лет.
Поправки к закону также предусматривают, что те граждане России, которые безуспешно проходили проверку госязыка или у которых 2 сентября этого года утратил силу постоянный вид на жительство, так как они не проходили проверку на знание латышского языка, вправе подать заявку на разрешение на пребывание в Латвии, обязавшись в срок его действия освоить государственный язык и успешно пройти проверку.
Разрешение на пребывание в Латвии на срок до двух лет человек может запросить, если ранее подавал заявку на проверку знаний госязыка, но не прошел ее и подал заявку на повторную проверку, или же не проходил ее по уважительным причинам.
Заявку на получение разрешения на пребывание в Латвии следует подать не позднее чем до 30 марта 2024 года.
Кроме того, поправки предусматривают, что заявку на получение нового вида на жительство может подать лицо, успешно выдержавшее проверку по госязыку, однако не сумевшее получить статус постоянного жителя ЕС по причине длительного отсутствия или недостаточных финансовых средств.
До начала сентября соответствующие документы в PMLP не подал 3541 гражданин России, в связи с чем они должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.
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