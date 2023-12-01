Долгожданное контрнаступление украинской армии летом и осенью не дала ожидаемого прорыва в войне с захватчиками, признался президент Украины Владимир Зеленский, однако он подчеркнул, что Украина не сдается и нуждается в помощи для наращивания производства отечественного оружия.
Зеленский: в контрнаступлении не достигнуто желаемое, но Украина не сдастся
"Видите ли, мы не отступаем, я доволен. Мы боремся со второй [сильнейшей] армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получаем все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу слишком жаловаться", - рассказал Зеленский в интервью новостному агентству AP.
"Мы хотели более быстрых результатов. С такой точки зрения, к сожалению, желаемых результатов мы не достигли. И это факт", - признался президент Украины.
Он объяснил, что Украине не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемого, однако он подчеркнул, что это не означает, что украинцы опускают руки и им следует сдаться. "Мы уверены в том, что делаем. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - сказал Зеленский.
Президент Украины признал, что его страна не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограниченное число военнослужащих не позволило быстро двигаться вперед.
При этом он также сказал, что за последние несколько месяцев были достигнуты отдельные положительные результаты.
Зеленский сказал, что Украине удалось добиться постепенных территориальных выгод против лучше вооруженного и укрепленного врага.
Кроме того, силы Черноморского флота России были сокращены после атак Украины, которые прорвали систему противовоздушной обороны и затронули штаб-квартиру оккупантов в Крыму.
Временный зерновой коридор, созданный Киевом после выхода России из соглашения военного времени для обеспечения безопасного экспорта, по-прежнему работает, добавил украинский президент.
Однако Зеленский не обращается к прошлому, а концентрируется на следующем этапе - увеличении отечественного производства оружия.
На это выделяется значительная часть украинского бюджета, но нынешних результатов совсем недостаточно, чтобы перевернуть ход войны, объяснил президент.
Зеленский выразил надежду, что западные союзники, особенно США, предложат выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.
"Это выход", - сказал Зеленский, добавив, что ничего не так пугает Россию, как самодостаточная Украина.
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