Зеленский: в контрнаступлении не достигнуто желаемое, но Украина не сдастся

"Видите ли, мы не отступаем, я доволен. Мы боремся со второй [сильнейшей] армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получаем все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу слишком жаловаться", - рассказал Зеленский в интервью новостному агентству AP.

"Мы хотели более быстрых результатов. С такой точки зрения, к сожалению, желаемых результатов мы не достигли. И это факт", - признался президент Украины.

Он объяснил, что Украине не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемого, однако он подчеркнул, что это не означает, что украинцы опускают руки и им следует сдаться. "Мы уверены в том, что делаем. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - сказал Зеленский.

Президент Украины признал, что его страна не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограниченное число военнослужащих не позволило быстро двигаться вперед.

При этом он также сказал, что за последние несколько месяцев были достигнуты отдельные положительные результаты.