Словацкие дальнобойщики вслед за польскими заблокировали границу с Украиной

Словацкие перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт "Вышне-Немецке - Ужгород" на словацко-украинской границе, выступая против преференций для украинских грузоперевозчиков. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Reuters.

"Мы будем блокировать границу и пропускать через нее четыре грузовика каждый час", - заявил журналистам руководитель словацкого профсоюза грузоперевозчиков UNAS Станислав Скала. Заблокированный КПП - единственный путь для въезда грузовиков из Украины в Словакию, отмечает Reuters. По словам организаторов блокады, они будут пропускать военные и гуманитарные грузы, а также фуры со скоропортящимися товарами и животными.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что блокада не затронет движение легковых автомобилей и автобусов.

Привилегии для украинских дальнобойщиков

Словацкие дальнобойщики, как и их польские коллеги, хотят добиться восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Эти разрешения Евросоюз отменил после вторжения России в Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально мера действовала один год, но минувшим летом ее продлили до июня 2024 года.