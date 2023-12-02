Ушел из жизни легендарный дирижер Янис Зирнис

Зирнис родился 1 марта 1944 года в Стайцеле. Учился в начальной школе Стайцеле, затем в Цесисской музыкальной средней школе, на отделении хорового дирижирования. В юности музыкант научился играть на трубе, кларнете, саксофоне, играл на ударных инструментах в Цесисском симфоническом оркестре.

В 1960-е годы Зирнис учился на факультете хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса, позже, в 1982 году, окончил класс симфонического оркестра и оперного дирижирования у Василия Синайского, а в 2004 году получил степень магистра музыки.

С 1967 по 1980 год он играл на саксофоне в оркестре легкой музыки Латвийского радио и телевидения.

Со своим первым коллективом - смешанным хором села Кудума Зирнис начал работать еще в школьные годы. Во время учебы работал в различных хорах в качестве хормейстера, приобрел значительный опыт в качестве второго дирижера в хоре Skaņupe под руководством.

В 1980-х годах он руководил хором учителей Мадонского края, был многолетним дирижером женского хора Ausma, смешанного хора Ogre и главным дирижером хора учителей Добельского края Sidrabe.

Все коллективы, которыми руководил дирижер, всегда входили в число лучших хоров Латвии и добились немалых успехов на конкурсах и фестивалях.