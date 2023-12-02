Передача: что ждет реэмигрантов, которые возвращаются в Лиепаю?

С марта 2018 года, когда в Латвии стартовала программа поддержки реэмиграции, в Курземе после длительного проживания за границей вернулись около 1200 человек. 363 переселенца стали жить в Лиепае. Координаторы процесса реэмиграции отметили, что Лиепая является излюбленным местом реэмигрантов, поскольку здесь хорошо развита спортивная и культурная инфраструктура, а также больше шансов найти работу, сообщает TV Kurzeme.
"Зарплаты здесь, конечно, ниже, но и стоимость жизни здесь тоже не такая высокая. Там [в Ирландии] затраты и на электричество, и на аренду очень высоки", - говорит Гирт, проживший в Ирландии два года.
Координатор по реэмиграции рассказала телекомпании, что реэмигранты активно выбирают жизнь в сельской местности, поскольку ее можно совмещать с удаленной работой.
Сложнее приходится тем, кто не хочет жить в сельской местности Курземе. Найти жилье в Лиепае непросто из-за высоких цен на аренду и зачастую ненадлежащего качества жилья.
Роланд, проживший в Англии восемь лет, считает, что рынок недвижимости в Лиепае "плохой", а банки "не предоставляют возможностей".
В качестве текущих проблем также были названы очереди на муниципальные квартиры и нехватка мест в детских садах, сообщает портал liepajniekiem.lv.
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