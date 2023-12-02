Видео ⟩ Клиент нелегального "медицинского центра" попал в больницу с ожогами

Днем к мужчине на улице подошла женщина и рассказала ему о медицинском центре, который может ему помочь вылечить различные недуги.

У пациента с диабетом это предложение вызвало большой интерес.

"Я пришел к ним. Они заполнили карточку о том, что у меня диабет, и начали делать процедуры", - говорит мужчина.

"Процедуры проводились путем нагревания частей тела на камнях. Я также сказал работнице, что не чувствую ног, ступней, поэтому она подняла температуру слишком высоко. Я даже не почувствовал, что мои ноги горят".

Более трех недель мужчина лечит ожоги в больнице.

Инспекция здравоохранения предупреждает, что эта компания не уполномочена оказывать медицинские услуги, поэтому ей следует немедленно перестать называть себя медицинским центром.

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