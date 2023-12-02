Израильские переговорщики покинут Катар

На прошлой неделе Израиль и террористическое движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня, которое дважды ненадолго продлевалось. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль в ответ отпустил 240 палестинских заключенных.

Макрон летит в Катар

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправляется в Катар, чтобы помочь договориться о новом прекращении огня. Усилия по прекращению огня и освобождению всех заложников должны быть активизированы, заявил Макрон журналистам на Всемирной конференции по изменению климата в Дубае. Франция очень обеспокоена тем, что боевые действия вновь вспыхнули после истечения срока прекращения огня утром 1 декабря.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.