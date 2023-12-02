Израиль заявил, что ХАМАС не выполнил свою часть соглашения в части освобождения всех женщин и детей. В Тель-Авиве подозревают, что 20 женщин и двое детей все еще удерживаются в Газе.
Израильские переговорщики покинут Катар после того, как переговоры о возобновлении перемирия в секторе Газа зашли в тупик. Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля в субботу, 2 декабря, по указанию Биньямина Нетаньяху глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа распорядился, чтобы его команда покинула страну Персидского залива.
Following the impasse in negotiations and the directive given by Prime Minister Benjamin Netanyahu, Director of the Mossad David Barnea has instructed his team in Doha to return to Israel.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 2, 2023
"Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения", - говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства. В частности, речь идет об освобождении всех детей и женщин, похищенных боевиками 7 октября. Как указывает агентство dpa, Израиль подозревает, что 20 женщин и двое детей все еще удерживаются в Газе. В их числе женщина и двое ее маленьких сыновей, которых исламистское движение ХАМАС объявило мертвыми несколько дней назад. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их смерть не подтверждена.
На прошлой неделе Израиль и террористическое движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня, которое дважды ненадолго продлевалось. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль в ответ отпустил 240 палестинских заключенных.
Макрон летит в Катар
Президент Франции Эмманюэль Макрон отправляется в Катар, чтобы помочь договориться о новом прекращении огня. Усилия по прекращению огня и освобождению всех заложников должны быть активизированы, заявил Макрон журналистам на Всемирной конференции по изменению климата в Дубае. Франция очень обеспокоена тем, что боевые действия вновь вспыхнули после истечения срока прекращения огня утром 1 декабря.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.