Четвертый день продолжаются работы на месте пожара в Вецмилгрависе

Как в VUGD сообщили агентству LETA, на месте происшествия ведутся работы по разборке и поливке конструкций, чтобы убедиться в отсутствии тления.

Как уже сообщалось, работы по тушению занимают много времени, так как склад заполнен древесиной, которую приходится вывозить и перегружать.

Напомним, 30 ноября в 12:47 поступил вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией на площади 720 квадратных метров.

К тушению была привлечена техника предприятия. На месте происшествия работало более 40 пожарных. Пожар был локализован в 23:53, работы по тушению продолжаются до сих пор.