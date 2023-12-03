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Семь раз судимого мужчину приговорили к общественным работам за убийство вороны

rus.tvnet.lv
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Ворона
Ворона Фото: Schutterstock.com

Прокуратура приговорила к 250 часам общественных работ ранее семь раз судимого мужчину за убийство вороны, сообщает агентство LETA.

Мужчина также лишен прав держать дома птиц на два года.

Согласно собранной обвинением информации, обвиняемый в Курземе с балкона квартиры из высокоэнергетического пневматического оружия калибра 4,5 миллиметра по меньшей мере дважды выстрелил в сидевшую на дереве серую ворону. Птица от полученных травм умерла.

Мужчина также обвиняется и в хранении вышеупомянутого оружия без соответственного разрешения.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.

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