Семь раз судимого мужчину приговорили к общественным работам за убийство вороны

Мужчина также лишен прав держать дома птиц на два года.

Согласно собранной обвинением информации, обвиняемый в Курземе с балкона квартиры из высокоэнергетического пневматического оружия калибра 4,5 миллиметра по меньшей мере дважды выстрелил в сидевшую на дереве серую ворону. Птица от полученных травм умерла.

Мужчина также обвиняется и в хранении вышеупомянутого оружия без соответственного разрешения.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.