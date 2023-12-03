"Война будет долгой": Запад толкает Киев к переговорам с РФ?

Звучат в Германии - как в СМИ, так и со стороны некоторых политиков - призывы к Украине проявлять "больше реализма", то есть фактически признать патовую ситуацию и невозможность освободить все оккупированные РФ территории, во всяком случае - на данный момент. Умланд считает, что Украина уже пыталась идти на уступки, когда не ответила на аннексию Крыма и заключила минские соглашения по Донбассу, которые "ни к чему не привели".

"Реалистичный подход - не ввязываться в переговоры, а продолжать и пытаться улучшить военную ситуацию", - говорит Умланд. По его мнению, у Украины есть надежда на изменения внутриполитической ситуации в России, что может привести к окончанию войны. В качестве примеров он упомянул, среди прочего, мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

"Война будет долгой"

Говоря о якобы напряженности в отношениях между Зеленским и Залужным, Умланд отметил, что не считает это конфронтацией, и что "определенная напряженность была с начала войны между разными фракциями" в руководстве Украины. Он считает это "естественным" для ситуации войны и полагает, что "то же самое было бы у людей другой стране". По ключевому вопросу разногласий между военным и политическим руководством Украины нет, уверена и эстонский эксперт Кристи Райк.