Звезда "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде

В тот же день состоялась церемония награждения. Калкина поздравили актриса Кэтрин О’Хэйр, сыгравшая мать его персонажа Кевина в первых двух фильмах "Один дома", и актриса Наташа Лионн.

Macaulay Culkin receives his star on the Hollywood Walk of Fame#MacaulayCulkin



pic.twitter.com/MwZKJdQ4lW — el’s cinematic universe 🎬 (@elviscinematic) December 1, 2023

Представитель Голливудской Аллеи славы Ана Мартинес отмечает, что Калкин на протяжении десятилетий был иконой поп-культуры. "Один дома" - один из самых популярных праздничных фильмов. Как уместно, что Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Маколея, может поздравить своего "сына".

Калкин начал свою сценическую карьеру в четыре года. Он привлек к себе внимание тем, что участвовал в фильме "Дядюшка Бак" режиссера Джона Хьюза.

Роль Кевина Макаллистера в фильмах "Один дома" - его самая успешная и самая узнаваемая. За игру в первом фильме он получил премию "Золотой глобус".