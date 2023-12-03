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Звезда "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы в Голливуде

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Звезда "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде
Звезда "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде Фото: Reuters/ScanPix

В пятницу, 1 декабря, знаменитому американскому актеру Маколею Калкину была вручена 2765-я звезда на Аллее славы в Голливуде, сообщается на сайте аллеи.

В тот же день состоялась церемония награждения. Калкина поздравили актриса Кэтрин О’Хэйр, сыгравшая мать его персонажа Кевина в первых двух фильмах "Один дома", и актриса Наташа Лионн.

Представитель Голливудской Аллеи славы Ана Мартинес отмечает, что Калкин на протяжении десятилетий был иконой поп-культуры. "Один дома" - один из самых популярных праздничных фильмов. Как уместно, что Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Маколея, может поздравить своего "сына".

Калкин начал свою сценическую карьеру в четыре года. Он привлек к себе внимание тем, что участвовал в фильме "Дядюшка Бак" режиссера Джона Хьюза.

Роль Кевина Макаллистера в фильмах "Один дома" - его самая успешная и самая узнаваемая. За игру в первом фильме он получил премию "Золотой глобус".

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