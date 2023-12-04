Видео ⟩ Армия Израиля убила командира ХАМАС, который был ответственен за нападение 7 октября

На пресс-конференции представитель сил обороны Израиля Даниэль Хагари сказал, что этот командир несет ответственность за рейды по территории Израиля в ходе атаки 7 октября.

В заявлении говорится, что командующий Хайтхам Кхувайяри возглавлял силы ХАМАС, которые ведут борьбу с израильскими военными.

צה״ל בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסל באמצעות מטוס קרב של חיל האוויר את הית'ם חואג'רי, מפקד גדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס, אשר תחת פיקודו יצאו מתווי פשיטה לשטחי ישראל ב-7.10. pic.twitter.com/CNj5L2hLS7 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 3, 2023

26 ноября сообщалось, что в ходе израильского военного наступления на сектор Газа были убиты четверо командиров военного крыла палестинской радикальной группировки ХАМАС бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

С 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль с последующим наступлением Израиля на сектор Газа, сообщалось об убийстве нескольких командиров ХАМАС.