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Видео ⟩ Армия Израиля убила командира ХАМАС, который был ответственен за нападение 7 октября

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: edchechine/Shutterstock

Израиль в воскресенье в результате авиаудара убил главного командующего ХАМАС, сообщили в силах обороны Израиля, передает CNN.

На пресс-конференции представитель сил обороны Израиля Даниэль Хагари сказал, что этот командир несет ответственность за рейды по территории Израиля в ходе атаки 7 октября.

В заявлении говорится, что командующий Хайтхам Кхувайяри возглавлял силы ХАМАС, которые ведут борьбу с израильскими военными.

26 ноября сообщалось, что в ходе израильского военного наступления на сектор Газа были убиты четверо командиров военного крыла палестинской радикальной группировки ХАМАС бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

С 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль с последующим наступлением Израиля на сектор Газа, сообщалось об убийстве нескольких командиров ХАМАС.

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