Музыка, стихи и глинтвейн: благотворительный концерт "Звуки сердца"

Будут исполнены музыкальные произведения и стихи XX века латышских и украинских авторов.

Концерт организует Украинский благотворительный фонд Polonsky Family Foundation при поддержке Латвийской Национальной библиотеки, компании Laima и Maxima.

Перед гостями выступят Karlis Kazaks, Kaspars Zimetis, Ieva Aniņa, Emils Kivlenieks, Тимур и Татьяна Ибрагимовы, Марина Белоус, Олексей Бочко, Диана Курасова, Илона Василенко. Гостей также угостят глинтвейном и рождественской выпечкой.

Вход свободный, любые пожертвования приветствуются. На собранные средства будет закуплена зимняя, термальная одежда для одной военной части ВСУ, а также каски с встроенными фонариками.

Фото: Пресс-фото