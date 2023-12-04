Музыка, стихи и глинтвейн: благотворительный концерт "Звуки сердца"

6 декабря в Латвийской Национальной библиотеке в 19:00 пройдет благотворительный концерт "Звуки сердца". Вечер посвящен культуре Латвии и Украины.
Будут исполнены музыкальные произведения и стихи XX века латышских и украинских авторов.
Концерт организует Украинский благотворительный фонд Polonsky Family Foundation при поддержке Латвийской Национальной библиотеки, компании Laima и Maxima.
Перед гостями выступят Karlis Kazaks, Kaspars Zimetis, Ieva Aniņa, Emils Kivlenieks, Тимур и Татьяна Ибрагимовы, Марина Белоус, Олексей Бочко, Диана Курасова, Илона Василенко. Гостей также угостят глинтвейном и рождественской выпечкой.
Вход свободный, любые пожертвования приветствуются. На собранные средства будет закуплена зимняя, термальная одежда для одной военной части ВСУ, а также каски с встроенными фонариками.
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