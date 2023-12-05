Видео ⟩ Репортаж со съемок клипа Смольянинова на заброшенном заводе в Риге

Продюсером проекта и клипа стала Екатерина Ланская, а режиссером Дмитрий Веников, пригласивший в операторы Яниса Эглитиса. В клипе снялись Артур Смольянинов и латвийские музыканты, входящие в состав группы cheLovek: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс.

Дмитрий Веников, режиссер Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

"Музыканты как будто бы репетируют в зале. Этот зал похож на спортивный и на операционную в какой-нибудь заброшенной больнице. Герои - это доктора-хирурги. Тут надо пояснить, что в данном контексте доктора - это поднимающие со дна души всё, что ежедневно усилием воли люди заталкивают поглубже. Их внешний вид рождает смешанные ассоциации. То есть они напоминают одновременно и докторов, и музыкантов", - объясняет Екатерина Ланская.

Екатерина Ланская, продюсер Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

В клипе будет присутствовать и медицинское оборудование (операционный стол). На первом плане появятся медицинские инструменты. Постепенно с героями будет происходить трансформация - они будут превращаться в мясников. Ланская подчеркивает, что в качестве апогея в кадре появляется хирургический стол, на котором кто-то лежит под покрывалом: