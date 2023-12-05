Видео ⟩ Репортаж со съемок клипа Смольянинова на заброшенном заводе в Риге

В четверг, 30 ноября, в Риге в здании бывшего завода Provodnik проходила съемка дебютного клипа актера, музыканта и лидера коллектива cheLovek Артура Смольянинова. RUS TVNET рассказывает, как это было.
Продюсером проекта и клипа стала Екатерина Ланская, а режиссером Дмитрий Веников, пригласивший в операторы Яниса Эглитиса. В клипе снялись Артур Смольянинов и латвийские музыканты, входящие в состав группы cheLovek: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс.
"Музыканты как будто бы репетируют в зале. Этот зал похож на спортивный и на операционную в какой-нибудь заброшенной больнице. Герои - это доктора-хирурги. Тут надо пояснить, что в данном контексте доктора - это поднимающие со дна души всё, что ежедневно усилием воли люди заталкивают поглубже. Их внешний вид рождает смешанные ассоциации. То есть они напоминают одновременно и докторов, и музыкантов", - объясняет Екатерина Ланская.
В клипе будет присутствовать и медицинское оборудование (операционный стол). На первом плане появятся медицинские инструменты. Постепенно с героями будет происходить трансформация - они будут превращаться в мясников. Ланская подчеркивает, что в качестве апогея в кадре появляется хирургический стол, на котором кто-то лежит под покрывалом:
"Зачем? Что это? Культ вуду? Сакральная жертва? Кого они хотят убить? Что они пытаются сделать? У них есть план или они просто выполняют обязанности докторов? Им пора уже стать мясниками? Основная фишка клипа - это безэмоциональность. Отсутствие эмпатии".
Будет в клипе и хореография. В какой-то момент в кадре появится главная героиня - повзрослевшая Алиса Селезнева из легендарного советского фильма "Гостья из будущего". Она в шоке от настоящего, в котором оказалась сейчас. От расчеловечивания людей, где царит война, агрессия, преданы вечные ценности. Ее образ в клипе воплотила латвийский хореограф и мастер контемпорари Ольга Житлухина.
Напомним, 8 декабря в клубе First состоится концерт группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, музыкант и композитор Артур Смольянинов. В рамках концерта пройдет презентация первого EP-альбома "4" и сингла "Эльсинор".
Галерея: Съемки дебютного клипа Артура Смольянинова
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