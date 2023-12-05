Малыгина об отношениях с нынешней женой экс-супруга Дж. Дж. Джилинджера

Латвийская художница, актриса и писательница Элина Малыгина в передаче Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") откровенно рассказала об отношениях с нынешней женой своего бывшего мужа режиссера Дж. Дж. Джилинджера, писательницей Ингой Гренцбергой.
Между женщинами теплая дружба, поскольку обе - творческие души и понимают друг друга. Она общается с Ингой относительно нужд дочери Ханны, так как девочка часто навещает своего отца-режиссера. Оказывается, собака Элины Мими тоже сейчас живет в семье Инги и Джилинджера.
"С Ингой я всегда рада встретиться или поговорить по техническим вопросам, связанным с сосуществованием моей дочери с семьей ее отца, то есть с Ингой. И о жизни тоже поговорить. И о вечных дискуссиях о творческих вопросах. Особую радость и удивление вызывает успешный старт Инги с книги о собаках, в которую вошла история нашей любимицы Мими", - рассказывает Малыгина.
Во время встречи Инга признается, что Элина - самая любимая бывшая супруга ее мужа.
"Ты моя любимая бывшая жена моего мужа!"
Дамы также смеются, что эту фразу можно понимать в разных значениях, в зависимости от того, как расставлены акценты.
Как известно, Инга Гренцберга - шестая жена Джилинджера. В браке с Малыгиной у него родилась дочь Ханна.
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