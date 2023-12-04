Источники: Зеленский общается с командирами в обход главкома армии Залужного

Издание опубликовало статью, в которой продолжает рассматривать тему возможного конфликта между Зеленским и Залужным. Зеленский и его офис отрицают существование такого конфликта.

"Поймите, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: "хорошие", которыми командует [командующий восточной группировкой Александр] Сирский и другие фавориты, и "плохие", подчиненные Залужному. Это сильно демотивирует главнокомандующего, а главное - мешает командовать всей армией", - рассказал один из собеседников издания.

Прямой контакт с командирами ускоряет работу Зеленского, но дестабилизирует работу Залужного, который узнает некоторую информацию от своих подчиненных, "возможно, только на заседаниях главного штаба, если вообще узнает", сообщает издание.

В офисе Зеленского пока не прокомментировали публикацию.

В качестве примера разногласий авторы публикации приводят увольнение военных комиссариатов с должностей, что могло привести к срыву мобилизационных планов, а также увольнение некоторых командиров.

По мнению издания, их увольнение создает нестабильность в командной вертикали.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!