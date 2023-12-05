Президент Бразилии не дает Путину гарантии безопасности на саммите G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не готов давать своему российскому коллеге Владимиру Путину гарантии безопасности на саммите G20, который пройдет в 2024 году в Рио-де-Жанейро. Вопрос о том, будет ли Путин арестован в Бразилии в связи с ордером на арест Международного уголовного суда (МУС) по подозрению в совершении военных преступлений в Украине, не входит в сферу его компетенции, заявил Лула в понедельник, 4 декабря, в Берлине в ходе германо-бразильских межправительственных консультаций.

"Будет ли он арестован, когда приедет? Может быть, да, а может быть, и нет. Это будут решать судебные органы", - указал Лула.

Путина пригласят в Бразилию без гарантий безопасности

Вместе с тем бразильский президент отметил, что намерен направить Путину приглашение на саммит "большой двадцатки".