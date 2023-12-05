Фото ⟩ В Эстонии на сыроваренном заводе вспыхнул мощный пожар

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже охватило крышу части здания площадью 300 квадратных метров (10x30). Спасатели приступили к тушению пожара и предотвратили распространение огня на другие части здания сыроварни.

Пожар локализовали в 1:34. Воду для тушения брали из резервуара на территории Estover, также волонтеры Рынгу доставляли ее из Ранну.

Пожар потушили в 4:55.

Пожар в Estover. Фото: Jürgen Puistaja

На месте происшествия работали 11 единиц спасательной техники спасательных команд Эльва, Аннелинна, Отепя, Тарту, Тырва и Рынгу. Огонь уничтожил часть здания. Причина пожара будет установлена в ходе делопроизводства.

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