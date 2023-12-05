Видео ⟩ Обзор рождественской ярмарки на Домской площади

Галерея: В Риге зажгли главные рождественские елки

Ярмарка на Домской площади будет работать до 7 января.

Рождественская ярмарка в Старой Риге будет открыта с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.

Планируется, что 24 декабря рынок будет работать с 10:00 до 18:00, 25 и 26 декабря - с 10:00 до 20:00.

31 декабря рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с 10:00 до 2:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00.

Рождественская ярмарка в Старой Риге в этом году пройдет в 23-й раз.

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