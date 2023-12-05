Александр Филиппенко: "Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства"

В беседе с Анной Монгайт Александр Филиппенко вспомнил 80-е годы:

"Это были одни сплошные похороны. [...] Спроси меня. Задай любимый вопрос журналиста: "Что было самым веселым в вашей жизни?". И вы услышите ответ: "Похороны членов Политбюро". Это было красиво, весело и целый год".

"В магазинах появлялась незнакомая еда, с утра по всей стране звучала красивая музыка, а какие играли музыканты... Мы не знали в честь кого, но мы подтягивались, торжественно шли трамваи, отменялись концерты, а мы гадали кто..." - с иронией вспоминает актер.

Он также сделал любопытный вывод:

"Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. Тогда мы научились смеяться сквозь слезы, а плакать надо было обязательно. За этим очень следили".

Съемки картины "Пациент № 1" проходили еще до пандемии Covid-19. Александр Филиппенко справедливо заметил, что тогда еще не было предположения о том, насколько этот фильм покажется созвучным с нашим временем.

21 декабря в Риге у Александра Филиппенко состоится большой сольный вечер. Он отмечает, что убрал весь легкий юмор из программы, а оставил только сатиру в духе Салтыкова-Щедрина и стихи.

Видео: Интервью с Александром Филиппенко

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