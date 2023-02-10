Народный артист России Александр Филиппенко уехал в Вильнюс. Об этом телеканалу "Дождь" сообщила его дочь Александра Филиппенко.
Народный артист Александр Филиппенко уехал в Вильнюс из-за своей позиции по войне
По ее словам, отъезд артиста напрямую "связан с его позицией" по поводу войны в Украине.
В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.
"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви - в первую очередь друзьям, находящимся там", - рассказала Александра.
После этого, по ее словам, организаторам концертов Филиппенко начали отказывать на городских площадках. А в ноябре театр Моссовета, где служил актер, не продлил контракт с ним.
В текущем репертуаре театра Моссовета Филиппенко исполняет роли в четырех спектаклях. В частности, он играет Гамлета-отца-призрака в постановке "Шекспиргамлет" и его имя до сих пор значится в афише театра.
Телеканалу "Дождь" в кассах театра сообщили, что в ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет. В свою очередь, в пресс-службе театра не ответили на звонок корреспондента телеканала.
Александр Филиппенко - известный советский и российский актер. Он сыграл в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Мой друг Иван Лапшин", "Убить дракона", "Мастер и Маргарита" (1994) и в сериале "Моя прекрасная няня".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!