Народный артист Александр Филиппенко уехал в Вильнюс из-за своей позиции по войне

По ее словам, отъезд артиста напрямую "связан с его позицией" по поводу войны в Украине.

В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви - в первую очередь друзьям, находящимся там", - рассказала Александра.

После этого, по ее словам, организаторам концертов Филиппенко начали отказывать на городских площадках. А в ноябре театр Моссовета, где служил актер, не продлил контракт с ним.

В текущем репертуаре театра Моссовета Филиппенко исполняет роли в четырех спектаклях. В частности, он играет Гамлета-отца-призрака в постановке "Шекспиргамлет" и его имя до сих пор значится в афише театра.

Телеканалу "Дождь" в кассах театра сообщили, что в ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет. В свою очередь, в пресс-службе театра не ответили на звонок корреспондента телеканала.

Александр Филиппенко - известный советский и российский актер. Он сыграл в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Мой друг Иван Лапшин", "Убить дракона", "Мастер и Маргарита" (1994) и в сериале "Моя прекрасная няня".