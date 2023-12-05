Бизнесмена обвинили в хищении 374 голов скота

Согласно материалам дела, мужчина, будучи членом правления и коммерческим директором компании, занимающейся оптовой торговлей живым скотом, руководствуясь корыстными побуждениями, решил обманным путем приобрести чужое имущество. Он знал, что согласованный платеж не будет произведен, и предвидел ущерб, который это нанесет потерпевшим.

Уголовные преступления были совершены с февраля 2021 года по июнь 2021 года.

Мужчина украл в общей сложности 374 голов скота у предпринимателей в Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне, Прейли, Мадоне, Гулбене, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Елгаве, Добеле, Тукумсе, Талси, Венстпилсе, Кулдиге, Салдусе и других городах, также он украл 28 рулонов сена с фермы в Кулдигском крае и 900 килограмм зерна пшеницы с фермы в Екабпилском крае.

В общей сложности он причинил материальный ущерб 55 потерпевшим на сумму 257 492 евро.

Дело передано в Латгальский окружной суд в Резекне.

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