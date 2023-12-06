В суд передано дело против матери и отчима девочки, утонувшей в Гауе

Их обвиняют в жестоком обращении с малолетней и убийстве по неосторожности.

26 июня 2022 года оба обвиняемых вместе с несовершеннолетними детьми из их семьи пришли на официальный пляж на реке Гауя в городе Сигулда.

Обвиняемые, на которых лежала обязанность заботиться о девочке и обеспечивать ей постоянный присмотр и безопасность, оставили ребенка без присмотра, не уделили ему должного внимания и не обеспечили безопасные условия и обстановку, включая плавательные средства, соответствующие возрасту ребенка.

В результате халатного поведения обвиняемых девочка, оставшись без присмотра и не осознавая возможных последствий своих действий в силу своего малолетнего возраста, упала в реку Гауя и утонула.

Прокуратура поясняет, что совокупность доказательств, полученных в ходе досудебного уголовного расследования, свидетельствует о том, что произошедшее должно расцениваться как уголовное преступление, а не как несчастный случай.

Подсудимые не признают свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Дело передано в Рижский окружной суд.

Как сообщалось, 26 июня прошлого года в полицию поступила информация о том, что на пляже в Сигулде пропала пятилетняя Эвита. В ее поисках принимали участие сотрудники Государственной полиции, других служб, многочисленные волонтеры. После почти трех дней непрерывных поисков девочку нашли в реке мертвой.

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