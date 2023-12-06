Видео ⟩ Элксниньш устроил "сюрприз" на рождественском мероприятии. Теперь его проверит полиция

В социальных сетях распространилось видео, на котором мэр Даугавпилса приезжает на рождественское мероприятие на дрифт-каре. Автомобиль "дрифтуя" несколько раз объезжает огромный сугроб. Учитывая большое скопление детей и значительное количество снега, произошедшее могло привести к несчастному случаю. Позднее из машины выходит мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Как оказалось, в итоге видео попало и в поле зрения Государственной полиции. Правоохранители сообщают: в понедельник, 4 декабря, начался процесс об административном правонарушении за агрессивное вождение, полиция выясняет обстоятельства.

Упомянутое событие, скорее всего, произошло в воскресенье, 3 декабря, во дворе Центра технического и промышленного дизайна "Инженерный арсенал", где состоялось открытие резиденции Санты.

Informējam, ka 4. decembrī sākts administratīvā pārkāpuma process par agresīvu braukšanu, tiek skaidroti apstākļi. — Valsts policija (@Valsts_policija) December 6, 2023

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