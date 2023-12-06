Сексуальные зверства ХАМАС 7 октября не были стихийными, это спланированное орудие войны, заявляют в Израиле

Израильская полиция расследует целый ряд преступлений – от садистских групповых изнасилований до сексуальных надругательств над телами убитых.

«У меня есть свидетельства людей, видевших всё своими глазами. Например, одна из тех, кому удалось спастись, спрятавшись в кустах, рассказала, как неподалеку от нее несколько человек насиловали другую женщину», - рассказала Рут Гальперин-Каддари в интервью BBC Radio 4.

Один из парамедиков также рассказал ей, что спасал жизнь другой жертве, потерявшей критически много крови после изнасилования группой из четырех человек.

«Я видела кадры и фотографии множества тел, состояние и увечья которых не оставляют сомнений в том, что этих женщин изнасиловали, прежде чем жестоко убить», - говорит израильская правозащитница.

В прошлом месяце руководитель отдела уголовного розыска «Лахав 443» Давид Кац познакомил журналистов с показаниями выживших участников фестиваля. Согласно одному такому свидетельству, боевики, вторгшиеся из Газы, подвергли пойманную ими девушку групповому изнасилованию, после чего изувечили, а затем один из них выстрелил ей в голову, не переставая насиловать.

При нападении на рейв-фестиваль Supernova, проходивший близ границы с сектором Газа, были убиты не менее 260 человек Фото: AFP

Как рассказал Би-би-си комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай, следователи располагают массивом подобных свидетельств. Некоторые из рассказанных им случаев настолько шокирующи, что мы не воспроизводим их здесь по этическим соображениям.

Цель боевиков, ворвавшихся на фестиваль, была в том, чтобы доставить жертвам максимальные мучения и предельно унизить их человеческое достоинство, сказал Шабтай.