В Подмосковье найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива найден мертвым. Его труп был обнаружен в Одинцовском районе Московской области, сообщает российское пропагандистское издание РИА "Новости" и пророссийские Telegram-каналы. Тело было обнаружено на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.
По информации Telegram-каналов Mash и 112, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома.
По информации ряда украинских СМИ, Кива якобы был убит из стрелкового оружия, и произошедшее - спецоперация СБУ. Об убийстве Кивы сообщила и российская пропагандистка Маргарита Симоньян.
Как напоминает "Медуза", Илья Кива - украинский политик из Полтавы. Некогда он был членом националистической организации "Правый сектор", а затем - пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". До полномасштабного вторжения России в Украину Илья Кива поддерживал объединение Украины и России и президента РФ Владимира Путина. В марте 2022 года Верховный совет аннулировал депутатский мандат Кивы. В ноябре этого года суд в Украине заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам по обвинению в госизмене.
Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си — о предполагаемой гибели украинского политика Ильи Кивы, которую источники СМИ назвали "спецоперацией СБУ"
Бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива, тело которого было найдено, как пишут СМИ, в Подмосковье, за девять лет прошел путь от одного из лидеров запрещенного в России "Правого сектора" и человека из команды экс-главы МВД Украины Арсена Авакова до одного из главных пропагандистов российского Первого канала.
Еще в 2014 году Кива буквально призывал "жечь вату" и расстреливать сторонников референдумов в восточных областях Украины, так что только недосмотров российских силовиков можно объяснить, почему тогда на него не было возбуждено уголовное дело.
Но уже после начала российского вторжения он оказался в Москве и быстро стал одним из главных кремлевских пропагандистов, готовых говорить что угодно на радость ведущим телевизионных каналов.
"Зеленский сбежал в Польшу", "Глава ГУР Буданов скончался", "Залужный с Порошенко готовят военный переворот против Зеленского" — что-то в этом роде. Кива был говорить подобные вещи в российском телеэфире.
Весной 2022 года он заявлял, что будет просить в Москве политического убежища, поскольку только это может помочь ему сохранить жизнь. А в результате в день Вооруженных сил Украины был найден, как сообщают российские и украинские СМИ, мертвым в Подмосковье.
Буквально утром он писал, что скоро убьют Владимира Зеленского, а в итоге, судя по сообщениям СМИ, погиб сам. В ближайшие дни мы увидим, возьмется ли российская пропаганда использовать эту смерть так же, как раньше использовала гибель Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
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