В Подмосковье найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива

Еще в 2014 году Кива буквально призывал "жечь вату" и расстреливать сторонников референдумов в восточных областях Украины, так что только недосмотров российских силовиков можно объяснить, почему тогда на него не было возбуждено уголовное дело.

Но уже после начала российского вторжения он оказался в Москве и быстро стал одним из главных кремлевских пропагандистов, готовых говорить что угодно на радость ведущим телевизионных каналов.

"Зеленский сбежал в Польшу", "Глава ГУР Буданов скончался", "Залужный с Порошенко готовят военный переворот против Зеленского" — что-то в этом роде. Кива был говорить подобные вещи в российском телеэфире.

Весной 2022 года он заявлял, что будет просить в Москве политического убежища, поскольку только это может помочь ему сохранить жизнь. А в результате в день Вооруженных сил Украины был найден, как сообщают российские и украинские СМИ, мертвым в Подмосковье.

Буквально утром он писал, что скоро убьют Владимира Зеленского, а в итоге, судя по сообщениям СМИ, погиб сам. В ближайшие дни мы увидим, возьмется ли российская пропаганда использовать эту смерть так же, как раньше использовала гибель Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

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