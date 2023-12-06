"Огромный риск терактов в ЕС". Евросоюз опасается нападений джихадистов перед Рождеством

На месте преступления полиция задержала 26-летнего уроженца Франции по имени Арманд Р., который вырос в нерелигиозной иранской семье.

По данным правоохранительных органов, он присягнул на верность группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира) и ранее находился тюрьме за планирование теракта в деловом районе Парижа Ла-Дефанс.

В 2020 году полиция допрашивала его в связи с тем, что он поддерживал контакт с Абдуллахом Анзоровым, убившим под Парижем учителя Сэмюэля Пати.

По словам прокурора по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикара, мать Арманда Р. выражала обеспокоенность по поводу поведения сына, но на тот момент у полиции не было никаких доказательств, чтобы принять дальнейшие меры.

В задачу федеральной полиции Германии также входит борьба с терроризмом Фото: Getty Images

Германия также находится в состоянии повышенной готовности к возможному нападению.

На прошлой неделе в двух разных частях страны были задержаны два подростка по подозрению в планировании джихадистского нападения на рождественскую ярмарку в городе Леверкузен.

Кроме того, под стражей по подозрению в планировании нападения с ножом на рождественскую ярмарку в Ганновере находится 20-летний иракец, прибывший в Германию в прошлом году.

Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер предупредил о предупредил о «значительном потенциале опасности», которую представляют сторонники ХАМАС не только для рождественских рынков, но и для крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Париже и Чемпионат Европы по футболу в следующем году.

Фото: BBC

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Фото: BBC