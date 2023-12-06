Ср, 6.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Огромный риск терактов в ЕС". Евросоюз опасается нападений джихадистов перед Рождеством

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Многие ключевые объекты Парижа давно уже находятся под охраной
Многие ключевые объекты Парижа давно уже находятся под охраной Фото: Getty Images

​Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что в предстоящий рождественский сезон существует "огромный риск террористических актов в Европейском союзе".

Юханссон объяснила резкий рост угрозы общественной поляризацией, вызванной войной между Израилем и ХАМАС.

Она не уточнила, стали ли причиной ее предупреждения некие конкретные разведданные, но они прозвучали спустя несколько дней после того, как в Париже в результате вооруженного нападения погиб один турист и были ранены еще двое.

«Недавно мы видели это в Париже, и, к сожалению, мы видели подобное и раньше», — добавила Юханссон перед встречей министров внутренних дел ЕС.

По ее словам, власти ЕС выделили на дополнительные меры безопасности 30 млн евро.

Аналогичное предупреждение недавно сделала и министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

Она заявила журналистам, что власти ЕС должны быть особенно бдительны, поскольку, по ее словам, есть высокий риск «радикализации жестоких преступников-исламистов».

Нападения в Европе

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции израильской армии в секторе Газа в странах Европы произошло множество преступлений на почве ненависти.

В результате субботнего нападения в Париже погиб немецкий турист
В результате субботнего нападения в Париже погиб немецкий турист Фото: AFP

В прошлую субботу в центре Парижа, около Эйфелевой башни, на туристов было совершено нападение. От ножевых ранений умер 23-летний немецкий турист по имени Коллин Б, а его подруга и британский турист были ранены.

На месте преступления полиция задержала 26-летнего уроженца Франции по имени Арманд Р., который вырос в нерелигиозной иранской семье.

По данным правоохранительных органов, он присягнул на верность группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира) и ранее находился тюрьме за планирование теракта в деловом районе Парижа Ла-Дефанс.

В 2020 году полиция допрашивала его в связи с тем, что он поддерживал контакт с Абдуллахом Анзоровым, убившим под Парижем учителя Сэмюэля Пати.

По словам прокурора по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикара, мать Арманда Р. выражала обеспокоенность по поводу поведения сына, но на тот момент у полиции не было никаких доказательств, чтобы принять дальнейшие меры.

В задачу федеральной полиции Германии также входит борьба с терроризмом
В задачу федеральной полиции Германии также входит борьба с терроризмом Фото: Getty Images

Германия также находится в состоянии повышенной готовности к возможному нападению.

На прошлой неделе в двух разных частях страны были задержаны два подростка по подозрению в планировании джихадистского нападения на рождественскую ярмарку в городе Леверкузен.

Кроме того, под стражей по подозрению в планировании нападения с ножом на рождественскую ярмарку в Ганновере находится 20-летний иракец, прибывший в Германию в прошлом году.

Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер предупредил о предупредил о «значительном потенциале опасности», которую представляют сторонники ХАМАС не только для рождественских рынков, но и для крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Париже и Чемпионат Европы по футболу в следующем году.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC
BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх