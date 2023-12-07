В Старой Риге выброшенный с четвертого этажа металлический ящик тяжело травмировал женщину

Во вторник выброшенный из окна мотеля в Старой Риге металлический ящик попал в 27-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы головы, сообщает передача Degpunktā.
Ящик из окна четвертого этажа мотеля выбросил некий мужчин. Он не смог объяснить, что стало мотивом его действий. Приехавший в Латвию турист был пьян и не понимал, что происходит.
В момент прибытия муниципальной полиции Риги о женщине, которой металлический объект попал в голову, уже заботились медики. Когда стражи порядка зашли к мужчине, он не понимал, что происходит. Турист лежал в кровати в наушниках и смотрел видеоклипы в телефоне.
Администратор мотеля показала стражам порядка видеозапись, на которой четко видно, как женщина была травмирована.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!