Чт, 7.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Старой Риге выброшенный с четвертого этажа металлический ящик тяжело травмировал женщину

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник выброшенный из окна мотеля в Старой Риге металлический ящик попал в 27-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы головы, сообщает передача Degpunktā.

Ящик из окна четвертого этажа мотеля выбросил некий мужчин. Он не смог объяснить, что стало мотивом его действий. Приехавший в Латвию турист был пьян и не понимал, что происходит.

В момент прибытия муниципальной полиции Риги о женщине, которой металлический объект попал в голову, уже заботились медики. Когда стражи порядка зашли к мужчине, он не понимал, что происходит. Турист лежал в кровати в наушниках и смотрел видеоклипы в телефоне.

Администратор мотеля показала стражам порядка видеозапись, на которой четко видно, как женщина была травмирована.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх