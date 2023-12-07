В Старой Риге выброшенный с четвертого этажа металлический ящик тяжело травмировал женщину

Ящик из окна четвертого этажа мотеля выбросил некий мужчин. Он не смог объяснить, что стало мотивом его действий. Приехавший в Латвию турист был пьян и не понимал, что происходит.

В момент прибытия муниципальной полиции Риги о женщине, которой металлический объект попал в голову, уже заботились медики. Когда стражи порядка зашли к мужчине, он не понимал, что происходит. Турист лежал в кровати в наушниках и смотрел видеоклипы в телефоне.

Администратор мотеля показала стражам порядка видеозапись, на которой четко видно, как женщина была травмирована.

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