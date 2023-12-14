Стас Давыдов о пути "This is Хорошо": "Были периоды, когда у меня не было денег"

3 декабря в Риге прошла первая конференция по развитию личного бренда, организованная сообществом экспертов и предпринимателей "OM". В рамках нее RUS TVNET удалось пообщаться с популярным блогером Стасом Давыдовым.
На мероприятии выступили девять спикеров, включая Стаса Давыдова, создателя канала "This is Хорошо", Арсения Паля, основателя бренда косметики Arsenijs Fabrica, Луизу Романову, организатора благотворительного мероприятия MID.LV, художницу и арт-коуча Кристину Рапохину, ведущую канала на YouTube "Попутчики" Лиду Нижникову, режиссера и продюсера Екатерину Ланскую и соавтора YouTube-канала и владелицу модного бренда Tagil Валерию Бируле. Все они рассказали о создании своего уникального бренда, преодолении трудностей, инновациях и личной мотивации.
Стас Давыдов признался, что 13 лет назад YouTube-формат программы "This is Хорошо" он с другими создателями позаимствовал на западном рынке. Тогда они толком не понимали, что делают, но людям это понравилось.