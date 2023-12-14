Стас Давыдов о пути "This is Хорошо": "Были периоды, когда у меня не было денег"

На мероприятии выступили девять спикеров, включая Стаса Давыдова, создателя канала "This is Хорошо", Арсения Паля, основателя бренда косметики Arsenijs Fabrica, Луизу Романову, организатора благотворительного мероприятия MID.LV, художницу и арт-коуча Кристину Рапохину, ведущую канала на YouTube "Попутчики" Лиду Нижникову, режиссера и продюсера Екатерину Ланскую и соавтора YouTube-канала и владелицу модного бренда Tagil Валерию Бируле. Все они рассказали о создании своего уникального бренда, преодолении трудностей, инновациях и личной мотивации.

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Стас Давыдов признался, что 13 лет назад YouTube-формат программы "This is Хорошо" он с другими создателями позаимствовал на западном рынке. Тогда они толком не понимали, что делают, но людям это понравилось.

"На самом деле были периоды, когда у меня не было денег, чтобы пройти техосмотр на машине и заправить ее бензином. Мы не могли...