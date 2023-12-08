Фото ⟩ Литовские пограничники нашли контрабандистов по следам на снегу

Вечером 3 декабря литовские пограничники, находясь на дежурстве возле границы страны, услышали характерный для дрона звук. Около села Тартокас пограничники с помощью прибора ночного видения зафиксировали беспилотник, который на малой высоте залетел на территорию Литвы. Также было замечено, что к нему был прикреплен груз.

Пограничный патруль немедленно задействовал дрон-перехватчик. Они успешно взяли под свой контроль дрон и посадили его у физического барьера, разделяющего Литву и Беларусь.

Выяснилось, что к самодельному дрону было прикреплено 750 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Осмотрев местность, пограничники заметили на снегу человеческие следы.

Галерея: Литовские пограничники идут по следам контрабандистов, оставленным на снегу

Пограничники проследовали по следам примерно на километр вглубь Литвы, где обнаружили двух мужчин, спрятавшихся в кустах.

Рядом с местными жителями лежал сверток, завернутый в полиэтилен, в котором пограничники обнаружили 750 одинаковых пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Мужчины признались, что найденный сверток принадлежал им. Обоих доставили на пограничный контрольно-пропускной пункт, им грозит штраф от 5200 до 6000 евро.

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