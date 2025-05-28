Видео В Приекули четыре часа тушили пожар; пострадали два спасателя

В понедельник в частном доме в Приекульской волости Цесисского края вспыхнул пожар. В ходе борьбы с огнем пострадали два спасателя, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Пламя разрушило крышу дома и частично первый этаж. Пожар тушили более четырех часов.
На момент горения в доме не было ни одного человека.
В результате пожара двое спасателей пострадали из-за жары, одному из них пришлось отправиться в больницу.
Видео: Сюжет Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!