Видео В Приекули четыре часа тушили пожар; пострадали два спасателя

Пламя разрушило крышу дома и частично первый этаж. Пожар тушили более четырех часов.

На момент горения в доме не было ни одного человека.

В результате пожара двое спасателей пострадали из-за жары, одному из них пришлось отправиться в больницу.

Видео: Сюжет Degpunktā