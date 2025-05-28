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Видео В Приекули четыре часа тушили пожар; пострадали два спасателя

Пожарные VUGD. Иллюстративное фото

В понедельник в частном доме в Приекульской волости Цесисского края вспыхнул пожар. В ходе борьбы с огнем пострадали два спасателя, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Пламя разрушило крышу дома и частично первый этаж. Пожар тушили более четырех часов.

На момент горения в доме не было ни одного человека.

В результате пожара двое спасателей пострадали из-за жары, одному из них пришлось отправиться в больницу.

Видео: Сюжет Degpunktā

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